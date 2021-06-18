Минкульт внес в "черный список" лидера российской группы "Земляне"

Он попал в список лиц, угрожают нацбезопасности.

Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, что грозят нацбезопасности Украины, российского рок-музыканта и лидера группы "Земляне" Сергея Скачкова.

Об этом говорится в приказе Минкульта.

"Обновить список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, дополнив его лицом Скачков Сергей Ростиславович", — говорится в тексте документа, подписанном руководителем министерства Александром Ткаченко.

Решение было принято на основании обращения СБУ 2 июня. Что стало причиной попадания музыканта в "черный список", не указывается. Впрочем, известно, что "Земляне" в 2014 году выступали в Крыму во время так называемого референдума, а два года спустя давали концерты на оккупированной территории Донбасса.

Как сообщалось, Кабинет министров планирует утвердить применения экономических и других ограничительных мер в 11 российских представителей сферы культуры и искусств. В частности, в списке Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Евгений Пронин, Алексей Чадов.

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