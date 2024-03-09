Минкультуры и не только: СМИ назвали министерства, которые могут ликвидировать

Премьер анонсировал реформы правительства, в рамках которой планируется сократить количество министерств на треть.

В Украине планируют сократить минимум пять министерств из 19 имеющихся. В первую очередь речь идет об объединении "социальных" министерств.

Об этом сообщили источники в Офисе президента (ОП), а также в парламентской фракции партии Слуга народа (СН).

"Вопрос есть и к некоторым министрам, и к вице-премьерам, например, к Ирине Верещук, – ее Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планируют расформировать, – объяснил собеседник редакции по ОП. – То же касается и расформирования Министерства молодежи и спорта".

Продолжаются дискуссии о том, чтобы убрать Министерство культуры и информполитики, пока не имеющее своего руководителя, и распределить его функции между другими ведомствами.

Могут ликвидировать и Министерство агрополитики, объединив его с Минэкономики – тем более, что подобный "гибрид" когда-то уже существовал.

"Фактически, мы планируем вернуться к той стратегии по объединению министерств, которая уже была в 2019 году", — отметил собеседник NV в окружении президента.

В то же время источник редакции в правительстве сообщил, что 40% документации, которая сейчас находится в отношении евроинтеграционных процессов, касается аграрной темы.

Напомним:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на пресс-конференции 4 марта, заявил о желании сократить количество министерств в правительстве на треть, отметил, что следует сократить и количество государственных служащих. Количество министров, по его мнению, должно быть 15-16. В этом году сокращено 20 тысяч государственных вакансий.

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