Минкультуры открыло благотворительный счет для поддержки культуры и медиа в Украине

Минкультуры открыло благотворительный счет для поддержки культуры и медиа в Украине

Средства будут направлены на охрану, эвакуацию, защиту и сохранение культурных ценностей.

Министерство культуры и информационной политики открыло мультивалютный благотворительный счет для поддержки культуры и медиа в Украине.

Благотворительный счет по поручению министра Александра Ткаченко уже открыт Государственным агентством Украины по искусствам и художественному образованию.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Средства будут направлены на охрану, эвакуацию, оцифровку, защиту и сохранение культурных ценностей, поддержку деятельности учреждений культуры и искусства, креативных индустрий, телевидения и радиовещания, которые пострадали, были повреждены или разрушены в результате боевых действий во время вооруженной агрессии против Украины.

"Во время оккупации именно культура одной из первых подвергается тотальному надругательству со стороны захватчиков. Россия сейчас пытается уничтожить украинскую культуру как явление и подменить ее собственными «ценностями». Не получится! Средства аккумулированные на благотворительном счете, станут надежным плацдармом для защиты украинской культуры и ее молниеносного возрождения после победы над оккупантами", – заявил министр культуры и информационной политики.

С информацией о счете можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Минкультуры создало сайт, где украинцы могут поделиться своими переживаниями о войне.

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