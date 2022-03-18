Минкультуры просит фиксировать преступления оккупантов против культурного наследия Украины

С 24 февраля, начала войны в Украине, россияне повредили или полностью разрушили многочисленные памятники архитектуры.

Министерство культуры и информационной политики призывает фиксировать преступления против культурного наследия, совершенные оккупантами на территории Украины.

Министерство объявило сбор информации о повреждениях и разрушениях объектов культурного наследия, совершенных российскими войсками на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МКИП.

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"Просим свидетелей разрушения культурного наследия из всех регионов Украины присылать фото или видео доказательства через ресурс. Доступные для открытого использования данные будут публиковаться на портале. Также эти материалы могут быть использованы в качестве доказательств для уголовных производств против причастных к преступлениям в соответствии с украинским и международным законодательством", – сообщили в МКИП.

Повреждены или полностью разрушены многочисленные памятники архитектуры, в том числе такие, где размещаются музеи, библиотеки, университетские факультеты и другие культурные и образовательные учреждения, разрушения испытывают памятники сакральной архитектуры.

"В настоящее время органы государственной власти, общины и специалисты прилагают все усилия, чтобы защитить людей и культурное наследие Украины. Например, Одесса и Львов работают над обустройством физической защиты для объектов культурного наследия в городском пространстве. По всей стране музейные специалисты делают все возможное для безопасность коллекций", — говорится в сообщении.

Министерство также просит всех воздерживаться от распространения информации об имеющихся способах защиты, принятых музеями или местными жителями, местонахождении или перемещении музейных ценностей во время войны.

Напомним, во Львовской области музейные экспонаты и памятники культуры обезопасили от бомбардировок.