Минкультуры внесло в "черный список" еще 14 российских актеров: кто туда попал

Минкультуры внесло в "черный список" еще 14 российских актеров: кто туда попал

Они несут угрозу нацбезопасности.

Министерство культуры и информационной политики внесло 14 российских актеров в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

В списке оказались:

Сергей Гарусов;

Максим Дахненко;

Марина Денисова;

Владимир Ильин;

Алексей Кравченко;

Евгений Кузьмин;

Александр Марушев;

Андрей Терентьев;

Никита Терентьев;

Светлана Терентьева;

Глеб Темнов;

Алексей Червяков;

Елена Чижова;

Андрей Шаповал.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны запустила сайт с украинскими санкционные спискам. На сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua есть перечень физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничения. В списке почти шесть тысяч записей: почти четыре тысячи — физических лиц и почти две тысячи — с юридическими.

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