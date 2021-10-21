Минкультуры внесло в "черный список" еще 14 российских актеров: кто туда попал

Они несут угрозу нацбезопасности.
Министерство культуры и информационной политики внесло 14 российских актеров в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.
В списке оказались:
- Сергей Гарусов;
- Максим Дахненко;
- Марина Денисова;
- Владимир Ильин;
- Алексей Кравченко;
- Евгений Кузьмин;
- Александр Марушев;
- Андрей Терентьев;
- Никита Терентьев;
- Светлана Терентьева;
- Глеб Темнов;
- Алексей Червяков;
- Елена Чижова;
- Андрей Шаповал.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны запустила сайт с украинскими санкционные спискам. На сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua есть перечень физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничения. В списке почти шесть тысяч записей: почти четыре тысячи — физических лиц и почти две тысячи — с юридическими.
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