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Минкультуры внесло в "черный список" еще 14 российских актеров: кто туда попал

Минкультуры внесло в "черный список" еще 14 российских актеров: кто туда попал

Україна молода

Они несут угрозу нацбезопасности.

Министерство культуры и информационной политики внесло 14 российских актеров в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

В списке оказались:

  • Сергей Гарусов;
  • Максим Дахненко;
  • Марина Денисова;
  • Владимир Ильин;
  • Алексей Кравченко;
  • Евгений Кузьмин;
  • Александр Марушев;
  • Андрей Терентьев;
  • Никита Терентьев;
  • Светлана Терентьева;
  • Глеб Темнов;
  • Алексей Червяков;
  • Елена Чижова;
  • Андрей Шаповал.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны запустила сайт с украинскими санкционные спискам. На сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua есть перечень физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничения. В списке почти шесть тысяч записей: почти четыре тысячи — физических лиц и почти две тысячи — с юридическими.

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