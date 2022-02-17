Минобороны Британии опубликовало карту вероятного нападения РФ: какие города Украины могут первыми попасть под удар

В оборонном ведомстве Британии предполагают, что Россия может напасть на Украину внезапно.

В Министерстве обороны Великобритании не видят явных признаков отвода российских войск от украинских границ и опубликовали карту предполагаемого широкомасштабного нападения.

Соответствующее видео с картой возможного нападения разместили на официальной странице Минобороны Британии в четверг, 17 февраля.

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"Мы не видим доказательств того, что российские войска уходят из пограничных регионов Украины. Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может совершить вторжение без дальнейшего предупреждения ", — говорится в сообщении.

Согласно данным британской разведки, российские войска совершат нападение в два этапа:

На первом этапе русская армия атакует Киев и замковое кольцо у Днепра по всей Восточной Украине.

русская армия атакует Киев и замковое кольцо у Днепра по всей Восточной Украине. На втором этапе войска РФ пойдут в Одессу и двинутся мимо Умани на Запад.

INTELLIGENCE UPDATE: У вас есть сомнения, что российские силы являются drawing от российских border regions.



Russia retains на значимой политике мысли, что может вести invasion with further warning. pic.twitter.com/qTYrItLxCf -- Ministry of Defence ( @ DefenceHQ ) February 17, 2022

Стоит отметить, что ситуация в Украине, которая сейчас происходит, свидетельствует о готовящемся нападении, так считают западные лидеры. Они сообщают, что, несмотря на заявления России об отводе войск на границе с Украиной, их количество наоборот растет. Ссылаясь на источники в Белом доме, американская пресса пишет о дополнительных семи тысячах военных.

Между тем, Служба внешней разведки Эстонии назвала новые сроки вероятного вторжения России в Украину. По их данным, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

Президент США Джо Байден считает, что Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней, несмотря на заявление Кремля о выводе войск. У США есть все основания полагать, что Россия "участвует в операции под фальшивым флагом", то есть пытается совершить эскалацию и обвинить в ней Киев, чтобы оправдать вторжение.

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