Минобороны действительно покупало яйца по 17 гривен за штуку – аудиторская служба

Также Госаудитслужба обнаружила простреливающиеся бронежилеты и каски, не соответствующие заявленному классу.

Государственная аудиторская служба официально подтвердила, что у Минобороны закупали куриные яйца по 17 грн за штуку.

Об этом сообщила глава Государственной аудиторской службы Алла Басалаева в интервью "Главкому".

Также читайте Как похоть помогла разоблачить коррупцию в Верховном суде: журналистка рассказала скандальные подробности

"Да, покупали по 17 грн за штуку. Десяток — 170 грн. Формирование заказов по каталогу в чем-то упрощает процессы закупки продуктов питания военным, но позволяет манипулировать ценами, плюс логистика, погрузка, разгрузка", — сказала Басалаева.

По ее словам, аудит Министерства обороны был "сложным мероприятием". В ходе проверки было зафиксировано большое количество нарушений. Однако детали Басалаева отказалась сообщать, ссылаясь на тайну следствия.

"Мы знаем, что есть много уголовных производств по результатам проверки. Относительно всех производств – тайна следствия. Скажу лишь, что фиксировали бешеную дебиторскую задолженность – 100% авансирование договоров и невыполнение их в срок контрагентами. Контрагенты – нерезиденты, в некоторых случаях злоупотребляли", – отметила глава Госаудитслужбы.

Центр противодействия коррупции подсчитал, что только на одном контракте ущерб для государства мог составить 4 млрд грн.

Также Госаудитслужба фиксировала вещевое имущество ненадлежащего качества: простреливаемые бронежилеты и каски не соответствуют заявленному классу.

"Соответственно, Минобороны отказывается принимать такой товар. И он лежит на складах, просто себе лежит. Вернуть уже некому. А деньги на 100% уплачены", – подытожила Басалаева.

Напомним, в начале этого года издание ZN.UA опубликовало расследование, что Минобороны якобы закупает куриные яйца по 17 грн. за штуку.

Министр обороны Алексей Резников назвал последний медийный скандал вокруг завышенных цен на питание для военных заказной информацией.

Позже в Минобороны пообещали обратиться в СБУ из-за материала о закупках продовольствия.

Читайте также: