Минобороны до конца года опубликует инструкцию, как женщинам встать на военный учет

Минобороны до конца года опубликует инструкцию, как женщинам встать на военный учет

Женщины могут отправить необходимые документы в режиме онлайн.

До Нового года в Украине будет разработан алгоритм, согласно которому женщины смогут становиться на военный учет.

Об этом предупредила советник главы Минобороны Наталья Воронкова, передает "Громадське радіо".

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По ее словам, алгоритм и подробная инструкция, как стать женщинам на военный учет, будут опубликованы на сайте профильного министерства или военкоматов.

Наталья Воронкова отметила, что в ближайшее время свяжется с несколькими военными комиссариатами и уточнит, есть ли у них план действий после вступления в силу указа Минобороны.

Она также отметила, что женщины смогут встать на обязательный военный учет в режиме онлайн, отправив необходимый пакет документов.

"Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, возможно ли это будет с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет", — подытожила она.

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Напомним, 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому женщины должны становиться на военный учет. В частности, документ предусматривает расширение списка специальностей, после получения которых женщин берут на военный учет в военкоматах.

На военном учете должны состоять работницы, занятые в 35 сферах деятельности, охватывающие почти весь спектр рынка труда – от общественного питания до банковского дела.

Работодатель должен проконтролировать наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников – не только у мужчин, но и у женщин. За прием на работу работника без нахождения на учете предусмотрен штраф от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки — от 5100 до 8500 грн.

В указе Минобороны говорится, что к военной службе пригодными считаются женщины в возрасте от 18 до 60 лет.

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