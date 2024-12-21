Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ дистанционный модуль ведения огня: подробности

Он является легким и достаточным количеством аккумуляторов для эффективной работы.

Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях сил обороны дистанционно управляемый боевой модуль Wolly украинского производства.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

По предоставленной информации, он оснащается:

пулеметом калибра 7.62 или 12.7 мм;

боекомплектом с системой автоматической подачи патронов;

тепловизором;

системой автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения целей.

В Минобороны также отметили, что Wolly к месту установки может доставить один военнослужащий, а заряда аккумуляторов хватает на несколько дней работы.

"Отечественные оружейники воплотили в боевом модуле технологические решения, которые основываются на запросах из войск и реальном боевом опыте украинских защитников. Были учтен ряд предложений по способам управления модулем, автоматизации отдельных процессов его практического применения", — отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Напомним, Министерство обороны разрабатывает вариант полного реформирования территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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