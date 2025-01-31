Минобороны готовит важное решение по ВЛК: что и когда изменится

В Украине с 28 февраля изменят формат взаимодействия государства и военнообязанного. В частности, предполагается, что постановление о пригодности к военной службе будет только в цифровом формате.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, постановление о пригодности будет вноситься через интерфейс, разработанный украинским Министерством обороны. Благодаря этому военнообязанному не нужно будет дважды ходить в военкомат.

"Таким образом, человеку не нужно будет второй раз идти в ТЦК с постановлением о пригодности или непригодности. Мы передадим эти данные сразу через информационный обмен в "Оберег" и человеку в "Резерв+" подтянется статус свежей ВЛК. Имею в виду актуальную, которую он только что прошел, а также статус: подходящий или непригодный, — рассказала Черногоренко.

По ее словам, это будет второй этап реформы Военно-врачебной комиссии. Первый – стартовал с 31 января, ведь теперь можно получить электронное направление на ВЛК. Теперь не нужно идти в ТЦК и СП, а достаточно воспользоваться цифровым инструментом в "Резерв+".

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук рассказала, что в Украине хотят изменить сроки ВЛК для ограниченно подходящих. Его могут продлить до 5 июня.

Важное заявление Верещук! Сроки прохождения ВВК могут продлить!

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