Минобороны изменило порядок учета военных: что теперь будет с переводами и документами

Мобилизацияс / © ТСН

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В Украине вступили в силу новые правила учета военнослужащих. Изменения касаются военных, добровольно вернувшихся после самовольного ухода из части (СЗЧ), мобилизованных во время перевода к новому месту службы, а также семей погибших защитников, ранее считавшихся пропавшими без вести или находившихся в плену.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Соответствующие изменения были внесены приказом №357 от 5 октября 2026 года в Инструкцию по организации учета личного состава.

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Новые правила действуют с 30 октября 2026 года.

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Что изменится для семей погибших военных

Одно из главных новшеств касается определения даты исключения военнослужащего из списков личного состава, если его гибель подтвердили после пропажи без вести, пребывания в плену или захвата в заложники.

Теперь такой датой станет день официальной регистрации смерти, то есть дата составления актовой записи, указанная в свидетельстве о смерти.

Ранее военного исключали из списков на следующий день после даты, указанной в медицинском свидетельстве. Однако между фактической гибелью и ее официальным подтверждением иногда проходило длительное время, что создавало трудности с оформлением документов для семей.

«Из-за этого в документах возникала путаница, от какой дать считать льготный период, в частности, при оформлении пенсий для семьи», — пояснила заместитель министра обороны Любовь Галан.

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Изменения должны упростить оформление пенсий, пособий и льгот.

В то же время, ранее изданные приказы автоматически просматривать не будут. Если военного исключили из списков до 30 октября, а семья хочет обжаловать дату, ей необходимо обратиться в суд.

Как будут оформлять военных по возвращении из СЗЧ

Минобороны также упростило процедуру назначения на должность военнослужащих, добровольно вернувшихся после СЗЧ.

Теперь в соответствующих приказах будет указываться меньше персональных и служебных сведений.

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В частности вместо полного названия должности с информацией о подчиненности будут указывать условное наименование воинской части. При этом полное наименование части, в которую назначают военного, в приказе будет сохраняться.

В примечаниях оставят только год рождения и идентификационный код. Данные об образовании, основаниях назначения и уровне должности больше не требуются.

В Минобороны ожидают, что это ускорит оформление документов для перевода военнослужащих в другие части.

Когда военного причислят к новой части

Еще одно изменение касается мобилизованных, направляемых к новому месту службы в составе команды пополнения.

Ранее при перемещении военнослужащий оставался на учете предыдущей части. Теперь его будут относить к спискам нового подразделения со дня подписания акта приемки пополнения старшим команды.

До фактического прибытия военный будет учитываться в новой части как временно отсутствующий.

Это позволит четко определить, кто отвечает за оформление документов, если во время перевода военнослужащий получил травму, самовольно покинул место службы или с ним произошло другое событие.

Какие еще правила уточнили

Отдельный порядок был введен для учета граждан, прибывших в ТЦК и СП и подлежащих мобилизации, а также иностранцев и лиц без гражданства, проходящих отбор на контрактную службу.

Их данные будут вноситься в электронный журнал. Новые правила также уточняют процедуру взятия на учет и зачисление на продовольственное обеспечение.

Мобилизация в Украине: последние новости

Напомним, в Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Ранее юристы объяснили, имеют ли право работники ТЦК проверять телефоны военнообязанных. В частности, проверка военно-учетных документов не позволяет требовать разблокировки смартфона и произвольно просматривать его содержимое.

На блокпостах доступ к информации в телефоне возможен по добровольному согласию владельца или в пределах предусмотренных законом процессуальных процедур. При обоснованном подозрении относительно незаконной съемки военных объектов правоохранители могут принять соответствующие меры, в том числе изъять устройство в установленном порядке. Работники ТЦК не вправе самовольно изымать личные вещи, применять физическое принуждение или незаконно содержать граждан.

Также в ТЦК разъяснили ситуацию с красной лентой в «Резерв+». После уплаты штрафа за нарушение правил военного учета соответствующая отметка должна исчезнуть автоматически обычно в течение четырех дней. Однако в случае нового нарушения военнообязанные могут повторно объявить в розыск.

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