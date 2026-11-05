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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Минобороны изменило правила для военных: кого это касается и что теперь запрещено командирам

Минобороны изменило правила вовлечения военных после СОЧ к боевым задачам. Сначала их должны зачислить к личному составу и обеспечить всем необходимым.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Минобороны изменило правила для военных: кого это касается и что теперь запрещено командирам

Военных после СЗЧ нельзя сразу отправлять на фронт

Военнослужащих, которые самовольно оставили воинскую часть или дезертировали, но впоследствии добровольно вернулись на службу, разрешено привлекать к боевым задачам только после официального зачисления в списки личного состава и постановки на все виды обеспечения.

Такое требование закрепило Министерство обороны Украины.

Соответствующие изменения были внесены приказом №325 в Инструкцию об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины. Документ определяет порядок действий после возвращения военнослужащих, которые ранее находились в СОЧ или дезертировали.

Как пояснила заместитель министра обороны Любовь Галан, сначала военнослужащий должен быть официально зачислен в личный состав подразделения и получить все предусмотренные виды обеспечения. Только после выполнения этих условий командование может привлекать его к выполнению задач.

«По возвращении на службу военнослужащего должны внести в списки личного состава воинской части и обеспечить всеми видами обеспечения. Только после этого его можно привлекать к боевым, специальным или разведывательным задачам. Это четкое требование, которое должно соблюдаться в каждой воинской части», — подчеркнула Галан.

К каким задачам нельзя привлекать военных до зачисления

Ограничение относится не только к непосредственному участию в боях. Для выполнения каких задач военнослужащих после возвращения из СОЧ нельзя привлекать до официального зачисления:

  • боевых и специальных задач в районах военных или боевых действий;

  • задач на временно оккупированных территориях;

  • задач на территории государства-агрессора;

  • разведывательных задач в условиях военных или боевых действий.

Поэтому до момента внесения в списки личного состава и постановки на все виды обеспечения военный не может выполнять перечисленные задачи.

В Минобороны отметили, что еще в сентябре совместно с Генеральным штабом провели работу с воинскими частями и направили командирам разъяснения о порядке действий после добровольного возвращения военнослужащих из СОЧ. Теперь эти требования были официально закреплены в Инструкции.

Засчитают ли время пребывания в СОЧ к сроку службы

При этом возвращение в воинскую часть не означает, что период самовольного отсутствия отнесут к сроку службы.

Как и раньше, время от самовольного оставления части до возвращения к исполнению воинской обязанности не будет засчитываться:

  • к сроку контракта;

  • к сроку военной службы;

  • к выслуге в воинском звании;

  • к выслуге лет, учитываемой для начисления надбавки и назначения пенсии.

Напомним, на днях в Ивано-Франковске разразился громкий скандал из-за того, что работники ТЦК и полиции без разрешения вошли на территорию частного дома, чтобы задержать строителя, и применили перечный баллончик против владельца дома. На инцидент уже отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Тем временем скандального блогера Остапа Стахива доставили в ТЦК , но вскоре он ушел в СОЧ из учебного центра.

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Комментарии (1)
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wer3981
18:05, 2026.11.05
Вера , я вас во сне видел лет 18 назад. Я стоял кое с кем общался , вы же сидели на полу , на подобие той позы как на вашем фото где вы у бассейна
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