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Минобороны изменило правила для военных: кого это касается и что теперь запрещено командирам
Минобороны изменило правила вовлечения военных после СОЧ к боевым задачам. Сначала их должны зачислить к личному составу и обеспечить всем необходимым.
Военнослужащих, которые самовольно оставили воинскую часть или дезертировали, но впоследствии добровольно вернулись на службу, разрешено привлекать к боевым задачам только после официального зачисления в списки личного состава и постановки на все виды обеспечения.
Такое требование закрепило Министерство обороны Украины.
Соответствующие изменения были внесены приказом №325 в Инструкцию об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины. Документ определяет порядок действий после возвращения военнослужащих, которые ранее находились в СОЧ или дезертировали.
Как пояснила заместитель министра обороны Любовь Галан, сначала военнослужащий должен быть официально зачислен в личный состав подразделения и получить все предусмотренные виды обеспечения. Только после выполнения этих условий командование может привлекать его к выполнению задач.
«По возвращении на службу военнослужащего должны внести в списки личного состава воинской части и обеспечить всеми видами обеспечения. Только после этого его можно привлекать к боевым, специальным или разведывательным задачам. Это четкое требование, которое должно соблюдаться в каждой воинской части», — подчеркнула Галан.
К каким задачам нельзя привлекать военных до зачисления
Ограничение относится не только к непосредственному участию в боях. Для выполнения каких задач военнослужащих после возвращения из СОЧ нельзя привлекать до официального зачисления:
боевых и специальных задач в районах военных или боевых действий;
задач на временно оккупированных территориях;
задач на территории государства-агрессора;
разведывательных задач в условиях военных или боевых действий.
Поэтому до момента внесения в списки личного состава и постановки на все виды обеспечения военный не может выполнять перечисленные задачи.
В Минобороны отметили, что еще в сентябре совместно с Генеральным штабом провели работу с воинскими частями и направили командирам разъяснения о порядке действий после добровольного возвращения военнослужащих из СОЧ. Теперь эти требования были официально закреплены в Инструкции.
Засчитают ли время пребывания в СОЧ к сроку службы
При этом возвращение в воинскую часть не означает, что период самовольного отсутствия отнесут к сроку службы.
Как и раньше, время от самовольного оставления части до возвращения к исполнению воинской обязанности не будет засчитываться:
к сроку контракта;
к сроку военной службы;
к выслуге в воинском звании;
к выслуге лет, учитываемой для начисления надбавки и назначения пенсии.
Напомним, на днях в Ивано-Франковске разразился громкий скандал из-за того, что работники ТЦК и полиции без разрешения вошли на территорию частного дома, чтобы задержать строителя, и применили перечный баллончик против владельца дома. На инцидент уже отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Тем временем скандального блогера Остапа Стахива доставили в ТЦК , но вскоре он ушел в СОЧ из учебного центра.