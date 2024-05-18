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Минобороны начало тестировать электронную очередь в ТЦК: как записаться

Минобороны начало тестировать электронную очередь в ТЦК: как записаться

Электронные очереди в ТЦК / Фото: ТСН.ua

Тестирование пока проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.

Министерство обороны запускает тестирование электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Очередь заработает уже с завтрашнего дня, 19 мая. Тестирование проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого. Позже Минобороны обещает подключить к сервису большее количество ТЦК.

Полный перечень здесь доступных сейчас ТЦК и СП по ссылке.

Как записаться в е-очереди:

  1. Выберите ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации.
  2. Введите персональные данные для записи.
  3. Подтвердите телефонный номер.
  4. Получите сообщение с датой и временем визита.

Напомним, 18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

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