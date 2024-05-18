Минобороны начало тестировать электронную очередь в ТЦК: как записаться

Тестирование пока проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.

Министерство обороны запускает тестирование электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Очередь заработает уже с завтрашнего дня, 19 мая. Тестирование проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого. Позже Минобороны обещает подключить к сервису большее количество ТЦК.

Полный перечень здесь доступных сейчас ТЦК и СП по ссылке.

Как записаться в е-очереди:

Выберите ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации. Введите персональные данные для записи. Подтвердите телефонный номер. Получите сообщение с датой и временем визита.

Напомним, 18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.

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