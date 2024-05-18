Минобороны начало тестировать электронную очередь в ТЦК: как записаться

Тестирование пока проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.
Министерство обороны запускает тестирование электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Очередь заработает уже с завтрашнего дня, 19 мая. Тестирование проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого. Позже Минобороны обещает подключить к сервису большее количество ТЦК.
Полный перечень здесь доступных сейчас ТЦК и СП по ссылке.
Как записаться в е-очереди:
- Выберите ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации.
- Введите персональные данные для записи.
- Подтвердите телефонный номер.
- Получите сообщение с датой и временем визита.
Напомним, 18 мая Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов.
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