Минобороны назначило нового гендиректора и руководство "Мотор Сичи" после ареста Богуслаева

Богуслаев находится под стражей из-за подозрения в сотрудничестве со страной-агрессором.

Министерство обороны назначило нового гендиректора запорожского завода "Мотор Сич". Им стал Алексей Никифоров.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

"28 ноября 2022 года приказом Министра обороны Украины внесены изменения в Устав Публичного акционерного общества "Мотор Сич", на основе которого действует предприятие. Кроме того, досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета, председателя и членов Совета директоров. Кроме того, зарегистрированы все изменения, содержащиеся в Едином государственном реестре", — говорится в заявлении.

По приказу министра обороны Украины Алексея Резникова генеральным директором предприятия назначен Алексей Никифоров. Перед этим глава Минобороны прекратил полномочия и уволил с должности президента акционерного общества Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в сотрудничестве с Россией.

Избран новый состав наблюдательного совета и его глава – заместитель Министра экономики Украины Игорь Фоменко, который уже провел первое заседание. В новообразованный Наблюдательный совет предприятия также вошли: Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал.

Дело Богуслаева: что известно

Напомним, Служба безопасности Украины 22 октября задержала гендиректора предприятия "Мотор Сич" Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности. По информации СБУ, Богуслаев даже после полномасштабного вторжения России продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.

24 октября СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество со страной-агрессором РФ.

СБУ наложила арест на все имущество президента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Их обоих подозревают в работе на Россию.

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