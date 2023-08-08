"Минобороны не покупает г*вно и тряпки для своих воинов": у Резникова ответили на претензии по БПЛА

В Минобороны Украины ответили на претензии волонтера Марии Берлинской, заявившей о пассивности оборонного ведомства в вопросе производства и закупки дронов для ВСУ.

Советник министра обороны Александр Дмитриев заявил, что Минобороны покупает зрелые решения на годы. Для незрелых решений среди БПЛА есть Минцифры и его проект "Армия дронов".

Об этом он сказал в комментарии LIGA.net.

"Проблема не в деньгах. Мы сталкиваемся с производственной способностью. На сегодняшний день мы хотим купить больше, чем может дать рынок", – говорит советник Резникова.

Дмитриев просит оценивать "общественный результат", ведь Минстратегпром финансирует развитие производства, Минцифры финансирует RnD, а Минобороны покупает зрелые решения.

"Минобороны не будет покупать г*вно и тряпки для своих воинов", — подчеркнул Александр Дмитриев.

По его словам, министр обороны Резников "лично решает вопрос зрелых стабильных решений в сегменте БПЛА".

"Когда мы сможем обеспечить пилотную группу одним и тем же образцом и не будем ее переучить каждый раз – это системные решения. Мы победим системными решениями", — подчеркнул советник Резникова.

Дмитриев уверен, что Украине нужно побеждать в качестве.

"Мы не россияне. Мы не должны тратить ресурс на решения, которые нам не дают преимущества. Нам нужно побеждать в качестве. Меньшим ресурсом больше результата – это преимущество. С равным ресурсом тот же результат – это не преимущество, это меряться одним местом", – сказал Дмитриев.

Напомним, волонтер и аэроразведчица Мария Берлинская заявила, что потребность фронта в дронах была закрыта менее чем на 10%. В то же время в информпространстве появились сведения о том, что якобы Минобороны Украины с начала полномасштабного вторжения не заказывало в Укроборонпроме ни одного БПЛА-камикадзе.

"Сейчас есть определенное движение со стороны государства. Но нужно понимать, что на войне нужны сотни тысяч дронов ежемесячно (разведывательных, камикадзе – Ред.). К сожалению, сейчас мы говорим не о сотнях тысяч, а только о тысячах. Этого критически недостаточно. За день может быть потеряно 100 и более разных аппаратов", – сказала Мария Берлинская.

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