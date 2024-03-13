Минобороны о мобилизации: сколько нужно людей и почему не призывают полицию и СБУ

Минобороны предоставило обширный комментарий о вызовах и проблемах в процессе мобилизации изданию Financial Times.

В Министерстве обороны рассказали изданию Financial Times о процессе мобилизации Украины и возникающих пробемах.

Украинцы понимают, что свою страну нужно защищать

Журналисты спросили, что "людям и бизнесу непонятно, почему Генштаб не может использовать те резервы, которые у них уже есть, и почему нужно мобилизовать 400-500 тысяч?"

"Мы категорически против обобщений, определяющих отношение всего украинского народа на основании отдельных мнений или сообщений в социальных медиа. Украинцы хорошо понимают необходимость защищать собственную страну", — подчеркнули в ведомстве.

По информации МОУ, рекрутинговая кампания в армию, которая только началась и пока предлагает набор на ограниченный круг военных специальностей, уже продемонстрировала, что никакого всеобщего непонимания нет. На почти 8 тысяч открытых вакансий есть более 90 тысяч заявок.

Количество мобилизованных

В Минобороны отказались назвать цифру, сколько мобилизованных нужно Силам обороны. Однако подчеркнули, что 400-500 тысяч являются общими оценками.

Действительно ли 300 тысяч на фронте, а в тылу – 700 тысяч? Почему не мобилизуют СБУ и полицию?

"Новый законопроект предлагает мобилизацию определенной части полицейских, однако процент должен быть определен таким образом, чтобы полиция и дальше выполняла свою функцию обеспечения правопорядка", — ответили в Минобороны.

В свою очередь СБУ имеет как собственные боевые подразделения, ведущие боевые действия непосредственно на линии столкновения, так и планирующие и осуществляющие операции по поражению сил врага в его тылу.

"Также Служба безопасности играет чрезвычайно важную роль в некинетическом противодействии российской агрессии, борьбе со шпионажем, информационном противодействии, противостоянии кибер-угрозам, выполняет задачи разведывательного и антитеррористического характера", — говорится в сообщении.

По мнению МОУ, призывы отправить на фронт полицейских и военнослужащих СБУ, к сожалению, используются спекулятивно для распространения мнения, что защита Украины не является делом всех ее граждан, а лишь задачей отдельных кругов общества.

"Впрочем, история доказывает, что полномасштабной агрессии невозможно противостоять исключительно силами профессионалов. Когда на Украину напало государство с втрое большим населением и существенным преимуществом в численности войска и способности ВПК, мобилизация граждан, пригодных к военной службе – единственный механизм, позволяющий сдержать врага и спасти страну, города, людей.", — подчеркнули в ведомстве.

Так почему в тылу столько военных

Также читайте Зачем нужен аудит ВСУ: мнение нардепа

"Ни в какой современной войне на фронте не может находиться большинство военнослужащих. Логистика, разведка, обеспечение, планирование, командование, операции некинетического воздействия, разработка и модификация и ремонт вооружения, лечение и реабилитация военных, подготовка и переподготовка, информационное сопровождение и многое другое — это небоевые задачи, без которых современная война невозможна", – уверяет МОУ.

В то же время Минобороны проводит продолжающийся аудит подразделений.

Ранее сообщалось, что Комитет ВР отклонил все предложения по временным ограничениям для уклонян, а оставил только норму по ограничению управления транспортным средством.

Читайте также: