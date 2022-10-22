Минобороны об обстрелах Украины: Путин так ничего и не понял о сопротивлении украинского народа

Россия ожидает, что от холода погибнут тысячи человек. Но у Резникова говорят, что Путин до сих пор ничего не понял о сопротивлении украинского народа.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на дерзкие обстрелы РФ критической инфраструктуры по всей территории нашего государства. По сообщению Минобороны, Российская Федерация, таким образом, подняла ставки в войне против Украины.

Об этом говорится в Твиттере Минобороны.

"Одна крылатая ракета, запущенная Россией по жилому дому, способна уничтожить десятки мирных жителей. Что неоднократно доказывает агрессор. Но их политическому лидерству этого недостаточно. Враг повысил ставку, разрушив накануне зимы электростанции и объекты водоснабжения. Враг ожидает, что от холода умрут тысячи человек. Но о сопротивлении украинского народа он так ничего и не понял ", — говорится в сообщении.

Отметим, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что ударами по украинской критической инфраструктуре Путин хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал геноцидом российские атаки по критически важной гражданской инфраструктуре Украины.

Напомним, утром 22 октября на всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, прозвучала воздушная тревога. Враг пытался оставить без света всю Украину. От вражеских обстрелов пострадали многие области, в том числе на западе и в центре Украины. К счастью, большинство вражеских ракет удалось сбить, однако некоторые из них таки долетели до своей цели. О ситуации в областях — в материале ТСН.ua.

Читайте также: