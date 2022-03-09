Минобороны обратилось к украинцам с просьбой не распространять информацию о предоставлении помощи ВСУ зарубежными партнерами

Минобороны обратилось к украинцам с просьбой не распространять информацию о предоставлении помощи ВСУ зарубежными партнерами

Это может осложнить получение дополнительных возможностей нашей армией, которую она просто должна получить.

Министр обороны Украины обратился к гражданам с просьбой не распространять, не размещать и не комментировать сообщения о предоставлении оружия ВСУ из-за границы.

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Об этом говорится в его сообщении в фейсбуке.

"Военно-техническое сотрудничество – очень деликатная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно – в период войны. В связи с этим я обращаюсь с просьбой ко всем. другого оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев по этому поводу. Оставьте право высказываться на эти темы исключительно официальным лицам. Иногда это создает информационный фон, негативно влияющий на результат", — написал Резников.

Он добавил, что это может осложнить получение дополнительных возможностей ВСУ, которые она просто должна получить, а в результате Украина может нести потери, которых можно было бы избежать

"Враг не должен знать, чего ему ждать. Пусть это будет для него неприятным сюрпризом. Надеюсь на понимание", — резюмировал министр обороны.

Напомним, что 8 марта, транспортный самолет KC-767 вылетел с военной базы Комаки Сил Воздушной самообороны в центральной Японии в Польшу с грузом оборонительного назначения для украинской армии, сопротивляющейся российской агрессии.