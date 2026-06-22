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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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463
Время на прочтение
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Минобороны объявило о "закрытии сезона" в Крыму: какие стратегические объекты РФ уничтожены за последние дни

Минбороны с иронией объявило о «закрытии пляжного сезона» в оккупированном Крыму, отчитываясь об успешном поражении российских комплексов ПВО С-400 и «Панцирь», радиолокационных станций, а также стратегических нефтебаз и газовых систем.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Взрывы в Крыму

Взрывы в Крыму / © anothermag.com

Для российских оккупантов и нелегальных туристов во временно оккупированном Крыму летний сезон окончательно завершился под ударами украинских Сил обороны.

В Министерстве обороны Украины дали четкий намек на то, что остров становится абсолютно опасным для захватчиков, и отчитывались о масштабных потерях врага за последние дни.

«Закрываем пляжный сезон в Крыму. Прогноз для туристов неблагоприятный», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Настоящий «камнепад» для российской ПВО

По информации Минобороны, только за последние несколько суток украинские военные совершили серию высокоточных ударов по ключевым элементам противовоздушной обороны и радиолокационной слежки врага. На полуострове было успешно поражено:

  • зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь»;

  • современные зенитные ракетные комплексы С-400;

  • радиолокационные станции «Небо-У» и «Каста», которые отвечали за контроль воздушного пространства.

Удар по обеспечению войск РФ

Кроме ПВО, Силы обороны системно перекрывают захватчикам кислород в вопросе топлива и энергетики. Под огневое поражение попали важные логистические узлы:

  • большая вражеская нефтебаза;

  • газовые компрессорные станции, обеспечивающие работу внутренней инфраструктуры оккупантов.

Военные аналитики отмечают, что такая зачистка противовоздушного купола и топливной системы Крыма свидетельствует о подготовке к более массированным дальнобойным ударам по военным объектам РФ.

Мы ранее сообщали о том, что Украина в последнее время усилила удары по оккупированному россиянами Крыму. Это повлекло за собой проблемы с логистикой противника, топливный кризис, перебои со светом и панику среди россиян. Российские военные начинают эвакуацию своих семей с полуострова.

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Дата публикации
Количество просмотров
463
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