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Минобороны объявило о "закрытии сезона" в Крыму: какие стратегические объекты РФ уничтожены за последние дни
Минбороны с иронией объявило о «закрытии пляжного сезона» в оккупированном Крыму, отчитываясь об успешном поражении российских комплексов ПВО С-400 и «Панцирь», радиолокационных станций, а также стратегических нефтебаз и газовых систем.
Для российских оккупантов и нелегальных туристов во временно оккупированном Крыму летний сезон окончательно завершился под ударами украинских Сил обороны.
В Министерстве обороны Украины дали четкий намек на то, что остров становится абсолютно опасным для захватчиков, и отчитывались о масштабных потерях врага за последние дни.
«Закрываем пляжный сезон в Крыму. Прогноз для туристов неблагоприятный», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Настоящий «камнепад» для российской ПВО
По информации Минобороны, только за последние несколько суток украинские военные совершили серию высокоточных ударов по ключевым элементам противовоздушной обороны и радиолокационной слежки врага. На полуострове было успешно поражено:
зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь»;
современные зенитные ракетные комплексы С-400;
радиолокационные станции «Небо-У» и «Каста», которые отвечали за контроль воздушного пространства.
Удар по обеспечению войск РФ
Кроме ПВО, Силы обороны системно перекрывают захватчикам кислород в вопросе топлива и энергетики. Под огневое поражение попали важные логистические узлы:
большая вражеская нефтебаза;
газовые компрессорные станции, обеспечивающие работу внутренней инфраструктуры оккупантов.
Военные аналитики отмечают, что такая зачистка противовоздушного купола и топливной системы Крыма свидетельствует о подготовке к более массированным дальнобойным ударам по военным объектам РФ.
Мы ранее сообщали о том, что Украина в последнее время усилила удары по оккупированному россиянами Крыму. Это повлекло за собой проблемы с логистикой противника, топливный кризис, перебои со светом и панику среди россиян. Российские военные начинают эвакуацию своих семей с полуострова.