Минобороны отметило наградой Concord Fintech Solutions за многомиллионную помощь ВСУ

84,9 млн грн украинская финтех-экосистема Concord Fintech Solutions (CFS) направила на потребности украинской армии и больниц с февраля этого года.

Компания регулярно выделяет на эти цели значительную часть своей прибыли. В некоторые месяцы речь шла о половине прибыли, сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

Также к сбору пожертвований были привлечены клиенты и партнеры финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions (CFS).

В частности, ВСУ получили два БПЛА, более 40 квадрокоптеров, около 50 тепловизоров и 30 радиостанций, зарядные станции, аккумуляторы, экипировка, строительные материалы, радиоуправляемые комплексы «Чаклун» и т. д.

Основные суммы благотворительных взносов делают банки ConcordBank и NEOBANK, которые являются юнитами CFS. Помощь шла на запросы полка спецназначения «Сафари» Национальной полиции Украины, батальона специального назначения «Донбасс» в/ч 3035, Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины, украинской аэроразведки и других подразделений.

Министерство обороны Украины отличило соучредительницу Concord Fintech Solutions Елену Соседку медалью «За сприяння Збройним Силам України».

Отметим, в состав финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions входят цифровой банк NEOBANK, ConcordBank, процессинговый центр ProCard, платежный сервис ConcordPay, IT-компания MustPay и Биржа Благотворительности «ДоброДій».