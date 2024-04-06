Минобороны отреагировало на повестку журналисту, расследовавшему состояние топ-чиновника СБУ

Министерство обороны совместно с Генштабом ВСУ и СБУ разбирается в ситуации.
В Министерстве обороны считают категорически недопустимыми какие-либо формы давления на журналистов, в частности через манипуляции с повестками.
Так в оборонном ведомстве прокомментировали попытку работников ТЦК вручить повестку журналисту Евгению Шульгату, который провел громкое расследование в отношении миллионного состояния начальника кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, сообщает РБК-Украина.
"Журналистская работа – это одна из основ любого демократического общества. В то же время защита Украины от врага – обязанность каждого военнообязанного. Это честь, а не инструмент манипуляций", – говорится в комментарии Минобороны.
Министерство обороны совместно с Генштабом ВСУ и СБУ разбирается в сложившейся ситуации. По результатам обещают доложить.
Напомним, 1 апреля журналисту "Следствие.Инфо" Евгению Шульгату, который провел расследование и обнаружил у главы кибербезопасности СБУ Ильи Витюка квартиры более чем на 25,5 млн грн, представители Соломенского ТЦК и СП пытались вручить повестку в торговом центре Киева. При этом к нему подошли целенаправленно и обратились на имя и фамилию.
Читайте также: