Минобороны отстранили чиновника, снимавшегося в российских пропагандистских шоу

Участник российских пропагандистских шоу Руслан Ригованов получил должность в Министерстве обороны Украины. Через три дня его отстранили.

Минобороны Украины 28 июня назначило Руслана Ригованова временным исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения. Однако сняли его с должности из-за появления "информации контраверсионного рода".

Об этом сообщили в Минобороны.

"В среду, 28 июня, Руслана Ригованова была назначена временно исполняющим обязанности директора Департамента ресурсного обеспечения и уже сегодня — 1 июля он был отстранен от временного исполнения обязанностей. Отстранение произошло сразу после появления контраверсионного рода информации относительно указанного лица. В настоящее время проводится внутренняя проверка обнародованных фактов", — говорится в сообщении.

Так, в Сети распространяется информация, что Ригованов активно участвовал в российских пропагандистских шоу во время войны в Украине. В частности, об этом сообщал украинский общественный деятель Сергей Стерненко.

Руслан Ригованов принимал участие в российских пропагандистских шоу

Руслан Ригованов принимал участие в российских пропагандистских шоу

Детали проверки в Минобороны обещают обнародовать уже в ближайшее время.

Напомним, такое недовольство общественности назначенными на должность лицами происходит не в первый раз. Так, 30 июня стало известно, что Кабинет министров назначил Елену Думу на должность главы Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами.

Однако активисты и общественные организации обвиняют Думу в том, что она имеет связи с лицами, подозреваемыми в государственной измене и связях с Россией. Также среди претензий к Думе отмечается, что у нее нет опыта работы с уголовной юстицией.

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