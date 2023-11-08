Минобороны потеряло почти 2 млрд грн на контрактах из-за фирм-"прокладок" — расследование

Три заключенных в 2022 году контракта провалились, а боеприпасы Украина так и не получила.

Министерство обороны Украины заключило три контракта с фирмами-прокладками на закупку боеприпасов для ВСУ почти на 2 млрд. гривен. Однако, все контракты провалились, а боеприпасы Украина так и не получила.

Об этом говорится в расследовании журналистов hromadske.

Как выяснили расследователи, в 2022 году Минобороны заключило контракты с украинской компанией "Львовский арсенал" на поставку 100 тысяч минометных мин ($37,6 млн), с хорватской WDG promet — на 30 тысяч танковых выстрелов (€32,5 млн) и словацкой Sevotech о закупке 15 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов (€13 млн).

Контракт через трех посредников

Украинской компании почти все средства были заплачены вперед. Со стороны министерства контракт подписал тогдашний и.о. директора Департамента военно-технической политики Александр Лиев, а за "Львовский арсенал" — экс-депутат Юрий Збитнев, который также является директором предприятия.

В ходе расследования было установлено, что в этом контракте между Министерством обороны Украины и реальным производителем вооружения стояло три фирмы-"прокладки", задачей которых было лишь получать средства. Реальная схема соглашения выглядела так: Elmech Sintermak (Хорватия) – WDG (Хорватия) – Sevotech (Словакия) – "Львовский арсенал" (Украина) – Министерство обороны Украины.

"Львовский арсенал" перечислил своим зарубежным партнерам 30% полученных средств. Остальные деньги на счетах компании арестовали по инициативе Минобороны, когда стало очевидно, что сроки поставки просрочены.

По запросу hromadske хорватский завод Elmech Sintermak ответил, что никогда не получал ни средств, ни сертификатов конечного пользователя – ни от государства Украина, ни от какой-либо из упомянутых компаний.

Конечным получателем средств осталась хорватская фирма WDG. Представляющий ее интересы адвокат Иржи Витченс рассказал журналистам, что "Львовский арсенал" провалил соглашение и из-за этого завод Elmech расторг контракт с WDG.

Контракт с переплатой

У WDG promet был еще один провальный контракт с Минобороны Украины, заключенный в декабре 2022 года, — на поставку в Украину 30 тысяч танковых выстрелов калибра 125 мм за 32,5 млн евро. По прямому договору WDG должно было начать поставлять МОУ снаряды в течение месяца, но, как и с минами, этого не произошло.

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Переплата по этому контракту составила 10%, то есть более 3 млн евро.

Всего по двум контрактам Украина прямо или косвенно заплатила WDG promet 14,6 млн. евро. От этих денег почти ничего не осталось. Об этом стало известно из выписки по движению средств по счету компании, которую адвокат WDG promet предоставил hromadske.

Украина не дождалась шлемов и бронежилетов

Кроме того, журналистам стало известно, что словацкая фирма Sevotech еще до истории с минами имела прямой контракт с Минобороны. Речь идет о соглашении по поставке 17 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов за 13 млн евро.

Этот контракт был заключен еще в апреле 2022-го, а поставки должны были осуществиться не позднее конца июля того же года. В результате Украина получила всего 3 тысячи комплектов.

Где деньги?

В общей сложности по трем контрактам общей стоимостью 3 млрд гривен Минобороны уплатило около 2 млрд, не получив заказанного.

Приблизительно 800 млн грн остаются под контролем Украины – это остаток средств по минному контракту, арестованных на счетах "Львовского арсенала". Остальные деньги можно будет вернуть только через сложные правоохранительные истории по всей центральной Европе.

Напомним, ранее в Центре противодействия коррупции заявили, что Министерство обороны Украины потратило 33,3 млрд грн на оружие и вещи, которых украинские военные так и не увидели, хотя деньги налогоплательщиков на них были потрачены.

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