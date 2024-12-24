Минобороны просит отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации - СМИ

Документ предусматривает установление новых норм об увольнении со службы и ротации военнослужащих, длительно выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.

Министерство обороны просит Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить сроки подготовки законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения до 18 марта 2025 года.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в оборонном парламентском комитете и на письмо министра обороны Рустема Умерова к комитету, которое есть в распоряжении УП.

В письме отмечается, что Минобороны наработало проект закона об усовершенствовании механизмов ротации, определении порядка и условий увольнения со службы для некоторых категорий военных во время военного положения.

Среди прочего документ предусматривает установление новых норм об увольнении со службы и ротации военнослужащих, длительно выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.

Законопроект был направлен на согласование в Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и Администрацию Государственной специальной службы транспорта.

Генштаб ВСУ не поддержал соответствующий проект закона, аргументируя тем, что его внесение на рассмотрение ВР возможно только при накоплении на военном учете в ТЦК и СП достаточного количества военно-обученного ресурса и привлечения граждан на службу в ВСУ в удовлетворительных объемах.

"По информации, предоставленной Генеральным штабом, в случае реализации проекта этого закона ориентировочная численность военнослужащих, имеющих право на увольнение, будет составлять 108 тысяч человек (из них 14 тысяч офицеров), что в случае их одновременного увольнения приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений", – говорится в письме.

В то же время отмечается, что в Минобороны проработали два альтернативных варианта соответствующего законопроекта.

направление на реабилитацию до двух месяцев, а после ее проведения – предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 30 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения;

предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 90 дней с сохранением ежемесячного денежного обеспечения.

Также этими вариантами предлагается обязать командиров проводить ротации военных, которые в течение 90 суток принимали непосредственное участие в боевых действиях.

"Указанные альтернативные законопроекты нуждаются в детальном обсуждении и принятии соответствующего решения на уровне руководства государства. Учитывая изложенное, просим отсрочить сроки выполнения задания, определенного подпунктом 1.40 Плана 3633-ІХ (речь идет о наработке законопроекта об условиях демобилизации – ред.), до 18 марта 2025 года", – говорится в письме главы Минобороны.

Напомним, в Раде отметили, что определение сроков службы напрямую связано с решением проблемы СЗЧ.

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