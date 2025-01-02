Минобороны проведет проверку Сухопутных войск, отвечающих за мобилизацию и подготовку

В результате проверки планируется внедрение реформ в системе управления и кадровой политики.

Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск ВСУ – наиболее многочисленного и стратегически важного вида Вооруженных Сил, отвечающего за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

“События в Сухопутных войсках оказывают непосредственное влияние на ситуацию на фронте. Именно поэтому поддерживаю необходимость нового командующего ВС ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину состояния дел”, — заявил он.

По словам министра, в ходе проверки будет сделан анализ организационной структуры и полномочий, а также дана оценка эффективности управленческих процессов. Состоится также проверка на соблюдение законодательства.

В результате проверки планируется ввести реформы в системе управления и кадровой политики в командовании Сухопутных войск, оптимизировать управленческие процессы и усилить боеспособность подразделений новыми подходами к подготовке.

"Победа нуждается в глубоком анализе опыта и честном понимании ошибок", — подчеркнул Умеров.

Напомним, Министерство обороны разрабатывает вариант полного реформирования территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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