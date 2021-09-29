Минобороны проверит военную академию Сагайдачного на связь с националистами: что случилось

Доклад о якобы связи украинских военных с националистической организацией опубликовали в США.
Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного проверят о якобы связях с националистами. Речь идет об организации Centuria.
Соответствующее поручение дал министр обороны Андрей Таран военной службе правопорядка ВСУ.
"Провести служебную проверку достоверности информации о возможных связях военнослужащих Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с организацией Centuria", — говорится в сообщении.
По результатам служебной проверки, при наличии оснований, поручено проинформировать правоохранительные органы.
О чем идет речь?
Американский Институт Джорджа Вашингтона опубликовал доклад о том, что Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного "стала домом" для ультраправой организации Centuria. Члены организации якобы являются сторонниками "европейского традиционализма" и хотят "перестроить армию страны в соответствии с правой идеологии".
В докладе отмечается, что украинские военные, члены Centuria, получили доступ к западным военным учебным заведениям. Члены организации якобы контактировали с военными инструкторами из США в Украине и с курсантами военных академий США и Франции
Автор доклада — Алексей Кузьменко, украинский журналист, работающий в США.