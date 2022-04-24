Минобороны РФ после ракетного удара по Одессе отчиталось о выводе из строя городского терминала с западным оружием

Минобороны РФ после ракетного удара по Одессе отчиталось о выводе из строя городского терминала с западным оружием

Российские ракеты прилетели в одесскую многоэтажку и уничтожили всю семью.

Минобороны России после обстрела жилых домов Одессы сообщило о выведении из строя городского терминала с западным оружием "высокоточными ракетами".

Об этом говорится в строительстве Министерства обороны за ночь 23 апреля.

2Высоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась большая партия иностранного вооружения от США и европейских стран», – написано в отчете.

После появления информации о попадании в жилые дома одесситов и погибших среди местных в результате атаки в России нашли оправдание.

Кремлевские СМИ опубликовали однотипные заявления российского военного командования, что россияне, мол, не целились в дома, а в жилые кварталы попали обломки ракет, сбитые украинским ПВО.

Однако на снятых местными жителями кадрах ясно видно, как российская ракета попадает в многоэтажку в одном из районов города. Удар сопровождался характерным свистом.

Напомним, в момент, когда взошел огонь в Иерусалиме, в Одессе погибла трехмесячная девочка. На фото мама в ожидании своего малыша, которая родилась 4 января, чтобы уже 23 апреля погибнуть вместе с красавицей мамой и бабушкой.

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