Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины

Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины

Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины, говорят в российском ведомстве.

Российские военные наносят удары по военной инфраструктуре Украины, заявили в Минобороны РФ.

"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", — заявили в ведомстве, передает Интерфакс-Россия.

В заявлении говорится, что Вооруженные силы России "никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят".

"Гражданскому населению ничего не угрожает", – говорят в Минобороны РФ.

Напомним, Верховная Рада ввела военное положение в Украину.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.