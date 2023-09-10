В Минобороны РФ заявили об атаке на Крым якобы украинскими беспилотниками и десантниками

Россияне до сих пор мечтают о боевой славе.

В ночь на 10 сентября после атаки на Киев, россияне заявили, что украинские военные якобы устроили наступательную операцию на временно оккупированный Крымский полуостров.

"Силы ПВО" якобы уничтожили восемь беспилотников над Черным морем возле Крыма", — сообщили в Минобороны РФ.

А также россиянам кажутся мощные морские операции.

Мол, "сегодня ночью в западной части акватории Черного моря к северо-востоку от острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожены три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении Крымского побережья". Об этом также заявили в Минобороны РФ.

Напомним, патриоты бойкотируют "выборы РФ" на полуострове.

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