Минобороны России "анонсировало" удары по больницам в четырех областях Украины

В четверг вечером, 5 мая, Министерство обороны России назвало четыре больницы в Украине, в которых якобы спрятана военная техника ВСУ.

Как известно, именно таким образом Россия заранее оправдывает свои огневые атаки по объектам гражданской инфраструктуры.

Минобороны РФ на своем портале перечислило медучреждения в Харькове, Одессе, Славянске и Лисачанске, которые, как утверждают рашисты, "украинские власти используют в военных целях". Так что, вероятно, именно эти объекты могут стать целью новых атак оккупантов в ближайшее время.

Захватчики заявили, что:

в Харькове на территории городской клинической больницы №8 якобы размещены артиллерийские установки и оборудованный склад боеприпасов;

в Славянске на территории железнодорожной больницы на ул. Малогородецкая якобы размещена тяжелая военная техника, а в здании "оборудован" некий опорный пункт с составом боеприпасов;

в Одессе у здания областной клинической больницы по ул. Академика Заболотного якобы оборудован командный пункт ВСУ, а на прилегающей территории "размещена" бронетехника, артиллерия и РСЗО;

в Лисичанске на территории детской больницы якобы оборудован опорный пункт "боевиков националистического батальона".

Напомним, 9 марта российские оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе. В результате обстрела было много раненых и убитых женщин.

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