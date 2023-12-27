Минобороны сертифицировали первый "женский бронежилет": как он выглядит и что в нем особенного

В Украине появился первый сертифицированный бронежилет для женщин-военных. Он имеет изогнутую бронеплиту, зауженные плечи и расширенный низ.

Об этом рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

Бронежилет украинского производства. Его разработала компания "Украинская броня". Образец был утвержден после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет был доработан с учетом строения женского тела.

"Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета", – рассказал Александр Шарко.

Женский бронежилет / Фото: Министерство обороны Украины

Кроме этого, "женский" вариант для удобства подразумевает изогнутую наружу бронеплиту.

По другим параметрам бронежилет, вес которого составляет от 10,5 кг в зависимости от размера и комплектации, не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.

После сертификации жилет стал доступен для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни закупки.

Закупкой "женских" бронежилетов будет заниматься "Государственный оператор тыла".

Женский бронежилет / Фото: Министерство обороны Украины

Напомним, испытание женского бронежилета проходило осенью. Средства индивидуальной защиты проверяли при выполнении учебно-боевых задач, что позволяло максимально приблизить условия использования новой "брони" к боевым. Такое опытное ношение проводилось в октябре уже во второй раз, после учета пожеланий женщин по результатам первого испытания. Производители учли антропометрические данные женщин, чтобы защитницам было удобно работать с оружием.

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