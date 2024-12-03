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Минобороны совместно с Минздравом запустили реформу ВВК: что она предусматривает

Минобороны совместно с Минздравом запустили реформу ВВК: что она предусматривает

Реформа ВВК/Фото: ТСН

Для прохождения ВВК не нужно будет посещать военкомат, это можно будет сделать в гражданских медучреждениях.

Минобороны совместно с Минздравом запустили реформу ВВК, которая дает возможность проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, больше не нужно обращаться в ТЦК, ведь медосмотр можно пройти в удобном месте.

  • Медицинское освидетельствование будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить выводы непосредственно в Электронную систему здравоохранения (ЭСЗ).
  • Информация с ЭСЗ будет автоматически поступать в электронную систему Министерства обороны через несколько минут.

По словам министра, военно-врачебные комиссии будут получать только медицинские данные без идентификации личности. Это должно гарантировать объективность и беспристрастность при принятии выводов о пригодности к службе.

"Каждый этап процесса будет иметь цифровой след — выводы врачей и ВВК будут фиксироваться с помощью электронных подписей и будут храниться в реестре "Оберіг". Такой подход позволит оперативно проверять работу медицинских учреждений в случае возникновения сомнений в результатах медосмотров", — отметил Умеров.

Напомним, что после изменений в положение о ВВК признанные непригодными к службе не будут исключаться из военного учета.

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