Минобороны совместно с Минздравом запустили реформу ВВК: что она предусматривает

Для прохождения ВВК не нужно будет посещать военкомат, это можно будет сделать в гражданских медучреждениях.

Минобороны совместно с Минздравом запустили реформу ВВК, которая дает возможность проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, больше не нужно обращаться в ТЦК, ведь медосмотр можно пройти в удобном месте.

Медицинское освидетельствование будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить выводы непосредственно в Электронную систему здравоохранения (ЭСЗ).

Информация с ЭСЗ будет автоматически поступать в электронную систему Министерства обороны через несколько минут.

По словам министра, военно-врачебные комиссии будут получать только медицинские данные без идентификации личности. Это должно гарантировать объективность и беспристрастность при принятии выводов о пригодности к службе.

"Каждый этап процесса будет иметь цифровой след — выводы врачей и ВВК будут фиксироваться с помощью электронных подписей и будут храниться в реестре "Оберіг". Такой подход позволит оперативно проверять работу медицинских учреждений в случае возникновения сомнений в результатах медосмотров", — отметил Умеров.

Напомним, что после изменений в положение о ВВК признанные непригодными к службе не будут исключаться из военного учета.

Читайте также: