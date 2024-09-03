Минобороны совместно с правоохранителями выясняют обстоятельства трагедии в Полтаве – Умеров

Город и вся Украина переживают страшную трагедию.

Российский агрессор ударил баллистикой по одному из учебных заведений и больниц в Полтаве. Десятки человек погибли, сотни ранены. Спасатели и экстренные службы работают на месте.

Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров.



"Обстоятельства трагедии в сотрудничестве с правоохранителями будет выяснять также Главная инспекция Минобороны. Сегодняшние события в Полтаве — это очередное доказательство жестокости российского террора. Мои искренние соболезнования семьям погибших", — отметил министр.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за ракетного удара по учебному центру в Полтаве. Предварительно речь идет о халатности военных.

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