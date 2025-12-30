- Дата публикации
Минобороны тестирует новую услугу в "Резерв+": как присоединиться и что это дает
Минобороны запускает онлайн-постановку на военный учет в «Резерве+».
Стать на военный учет в Украине можно будет без визита в территориальные центры комплектования (ТЦК). Министерство обороны Украины начало бета-тестирование новой функции в приложении «Резерв+», которая позволяет пройти процедуру дистанционно, избегая очередей и бумажной волокиты.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
По информации оборонного ведомства, новая услуга призвана радикально снизить бюрократическую нагрузку на граждан и упростить работу ТЦК и СП.
«Вскоре часть граждан сможет встать на учет дистанционно — без личных визитов в ТЦК и бумажные процедуры», — отмечают в Минобороны.
Кто может стать на учет онлайн
В настоящее время функция доступна для мужчин, которые еще не состоят на учете и относятся к следующим категориям:
Подростки, которым в 2026 году исполняется 17 лет;
Мужчины в возрасте от 25 до 59 лет, которые по определенным причинам еще не состоят на учете.
В Минобороне отметили, мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, а также женщины, которые должны стать на учет по специальности, на этапе тестирования этой функцией воспользоваться не смогут — им все еще необходимо обращаться в ТЦК лично.
Как присоединиться к тестированию?
Процесс подачи заявки максимально упрощен:
Нужно заполнить регистрационную форму для участия.
Дождаться официального приглашения по электронной почте.
Обновите «Резерв+» до последней версии и следуйте инструкциям внутри программы.
После успешной регистрации пользователь получает цифровой документ Резерв ID.
Напомним, Министерство обороны Украины запускает новую систему цифрового сопровождения военнообязанных — «Чекин мобилизованного». Проект предполагает полный треккинг каждого шага мобилизационного процесса, что позволит цифровизировать путь от получения повестки до прибытия на службу.
Ранее мы писали, что в мобильном приложении «Резерв+» появятся уведомления об отправке повесток.