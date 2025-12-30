Минобороны тестирует новую услугу в "Резерв+": как присоединиться и что это дает

Резерв + / © armyinform.com.ua

Реклама

Стать на военный учет в Украине можно будет без визита в территориальные центры комплектования (ТЦК). Министерство обороны Украины начало бета-тестирование новой функции в приложении «Резерв+», которая позволяет пройти процедуру дистанционно, избегая очередей и бумажной волокиты.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

По информации оборонного ведомства, новая услуга призвана радикально снизить бюрократическую нагрузку на граждан и упростить работу ТЦК и СП.

Реклама

«Вскоре часть граждан сможет встать на учет дистанционно — без личных визитов в ТЦК и бумажные процедуры», — отмечают в Минобороны.

Кто может стать на учет онлайн

В настоящее время функция доступна для мужчин, которые еще не состоят на учете и относятся к следующим категориям:

Подростки , которым в 2026 году исполняется 17 лет ;

Мужчины в возрасте от 25 до 59 лет, которые по определенным причинам еще не состоят на учете.

В Минобороне отметили, мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, а также женщины, которые должны стать на учет по специальности, на этапе тестирования этой функцией воспользоваться не смогут — им все еще необходимо обращаться в ТЦК лично.

Как присоединиться к тестированию?

Процесс подачи заявки максимально упрощен:

Реклама

Нужно заполнить регистрационную форму для участия. Дождаться официального приглашения по электронной почте. Обновите «Резерв+» до последней версии и следуйте инструкциям внутри программы. После успешной регистрации пользователь получает цифровой документ Резерв ID.

Напомним, Министерство обороны Украины запускает новую систему цифрового сопровождения военнообязанных — «Чекин мобилизованного». Проект предполагает полный треккинг каждого шага мобилизационного процесса, что позволит цифровизировать путь от получения повестки до прибытия на службу.

Ранее мы писали, что в мобильном приложении «Резерв+» появятся уведомления об отправке повесток.