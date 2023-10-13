Минобороны тестирует женский бронежилет: как он выглядит (фото, видео)

Женщины одной из воинских частей ВСУ испытывают две модели бронежилетов с конструктивно изогнутой пластиной.

Бронежилеты для женщин учитывают особенности телосложения военнослужащих.

Об этом сообщает Минобороны.

Средства индивидуальной защиты тестируются при выполнении учебно-боевых задач, что позволяет максимально приблизить условия использования новой "брони" к боевым.

В Минобороны говорят, что Центральное управление развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины проводит такое исследовательское ношение уже второй раз, после учета пожеланий женщин по результатам первого испытания. Производители учли антропометрические данные женщин, чтобы защитницам было удобно работать с оружием.

Женский бронежилет / Фото: Минобороны Украины

После завершения "полевого" исследовательского ношения производители проведут еще и лабораторные испытания. Бронежилет будут проверяться в разных климатических условиях.

По результатам этих испытаний Минобороны утвердит образцы-эталоны, тогда бронежилеты будут считаться принятыми на обеспечение в Вооруженных Силах Украины. Следующим шагом станет осуществление закупки новых средств индивидуальной защиты.

Женский бронежилет / Фото: Минобороны Украины

На видео, показанном Минобороны, на боковых сторонах бронежилета видны демпферные вставки — элементы, которых нет в "мужских" моделях "брони". Именно они обеспечивают плотное прилегание к телу женщин-военнослужащих и выполняют защиту.

Напомним, экс-замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что в рядах Вооруженных сил сейчас служит 42 тыс. женщин-военнослужащих. Вместе с гражданскими работницами это около 60 тыс. 5 тысяч из них находятся сейчас на "переднем крае", где выполняют задания наравне с мужчинами.

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