Минобороны цифровизирует путь военнослужащих: что известно о "Чекин мобилизованного"

Министерство обороны Украины запускает новую систему цифрового сопровождения военнообязанных — «Чекин мобилизованного». Проект предполагает полный треккинг каждого шага мобилизационного процесса, что позволит цифровизировать путь от получения повестки до прибытия на службу.

Об этом на Digital Defence Forum в Киеве сообщил руководитель Главного управления информационных технологий МОУ Олег Берестовой, передает Судебно-юридическая газета.

Как будет работать цифровая линейка

По его словам, процесс начинается с электронного военно-учетного документа в приложении «Резерв+». Реестр «Оберег» будет фиксировать каждое сканирование QR-кода: кто, когда и какие действия производился с военнообязанным.

По мнению Олега Берестова, это станет инструментом защиты прав как граждан, так и государственных органов.

Следующие этапы цифровизации включают:

Внедрение электронных направлений на ВЛК и цифровые выводы комиссий.

Автоматическое формирование поименных списков для отправки в учебные центры.

Синхронизация данных реестра «Оберег» с системой «Импульс» непосредственно в учебных центрах.

Фиксацию момента прибытия в воинскую часть.

Также Олег Берестовой отметил, что кроме упрощения бюрократических процедур, система будет иметь аналитическую функцию.

«Это также позволит фиксировать аномалии с самовольным оставлением части, чтобы иметь инструменты и подход, основанный на данных, для предупреждения или предотвращения таких случаев», — добавил Берестовый.

Напомним, в Украине и дальше действует военное положение и общая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет действующую отсрочку или бронирование. Однако уже с 1 января 2026 правила изменятся.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров упразднил 72-часовой срок проверки списков работников для предприятий с подтвержденным статусом критически важных. Эти изменения в Порядок бронирования военнообязанных были приняты 8 декабря.