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Минобороны Украины утвердило состав Общественного антикоррупционного совета

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Минобороны Украины утвердило состав Общественного антикоррупционного совета

Фото: ТСН.ua

В Совет вошли 15 представителей общественных организаций.

В понедельник, 10 апреля, Министерство обороны Украины утвердило состав Общественного антикоррупционного совета при ведомстве.

Соответствующий документ подписал министр обороны Алексей Резников, передает пресс-служба Минобороны.

"Подписание приказа состоялось на основании решения, принятого Комиссией по обеспечению проведения конкурса по формированию Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины на заседании 31 марта 2023 года, и согласно процедуре, разработанной общественной инициативной рабочей группой и зафиксированной в п. 18 Положения о Общественный антикоррупционный совет при Минобороны", — говорится в сообщении.

Соответствующая Комиссия на своем заседании решила считать избранными в состав совета кандидатов, набравших наибольшее количество голосов по результатам голосования. Итак, членами Совета стали:

  • Геращенко Александр Владимирович — ОО "Центр противодействия рейдерству и коррупции";
  • Григорян Артак Владиевич – ОО “Всеукраинское объединение “Автомайдан”;
  • Грушовец Евгений Анатольевич — ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Кальницкий Виталий Владимирович — ОО "Антикоррупционный топор";
  • Кривошея Геннадий Григорьевич — ОО "Вместе против коррупции";
  • Масюк Виталий Владимирович — ОО "Новая честная Украина";
  • Николаенко Татьяна Владимировна — ОО "Сорититас";
  • Оджиковский Виталий Олегович — ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Остапенко Дмитрий Николаевич — ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Пионтковский Константин Анатольевич – ОО Всеукраинское объединение Автомайдан;
  • Прудковских Виктор Вячеславович — ОО "Антикоррупционный топор";
  • Свирко Олег Станиславович — ОО "Сорититас";
  • Трегуб Елена Николаевна — ОО "Независимая антикоррупционная комиссия";
  • Шуба Анастасия Вадимовна — ОО "Антикоррупционный топор";
  • Яровая Богдана Эдуардовна — ОО "Соротитас".

Учредительное заседание Общественного антикоррупционного совета состоится после согласования даты.

Напомним, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла решение о конфискации активов российского депутата Леонида Бабашова на основании закона Украины "О санкциях".

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Дата публикации
Просмотры
155
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