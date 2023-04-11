Минобороны Украины утвердило состав Общественного антикоррупционного совета

В понедельник, 10 апреля, Министерство обороны Украины утвердило состав Общественного антикоррупционного совета при ведомстве.

Соответствующий документ подписал министр обороны Алексей Резников, передает пресс-служба Минобороны.

"Подписание приказа состоялось на основании решения, принятого Комиссией по обеспечению проведения конкурса по формированию Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины на заседании 31 марта 2023 года, и согласно процедуре, разработанной общественной инициативной рабочей группой и зафиксированной в п. 18 Положения о Общественный антикоррупционный совет при Минобороны", — говорится в сообщении.

Соответствующая Комиссия на своем заседании решила считать избранными в состав совета кандидатов, набравших наибольшее количество голосов по результатам голосования. Итак, членами Совета стали:

Геращенко Александр Владимирович — ОО "Центр противодействия рейдерству и коррупции";

Григорян Артак Владиевич – ОО “Всеукраинское объединение “Автомайдан”;

Грушовец Евгений Анатольевич — ВОО "Ассоциация юристов Украины";

Кальницкий Виталий Владимирович — ОО "Антикоррупционный топор";

Кривошея Геннадий Григорьевич — ОО "Вместе против коррупции";

Масюк Виталий Владимирович — ОО "Новая честная Украина";

Николаенко Татьяна Владимировна — ОО "Сорититас";

Оджиковский Виталий Олегович — ВОО "Ассоциация юристов Украины";

Остапенко Дмитрий Николаевич — ВОО "Ассоциация юристов Украины";

Пионтковский Константин Анатольевич – ОО Всеукраинское объединение Автомайдан;

Прудковских Виктор Вячеславович — ОО "Антикоррупционный топор";

Свирко Олег Станиславович — ОО "Сорититас";

Трегуб Елена Николаевна — ОО "Независимая антикоррупционная комиссия";

Шуба Анастасия Вадимовна — ОО "Антикоррупционный топор";

Яровая Богдана Эдуардовна — ОО "Соротитас".

Учредительное заседание Общественного антикоррупционного совета состоится после согласования даты.

Напомним, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла решение о конфискации активов российского депутата Леонида Бабашова на основании закона Украины "О санкциях".