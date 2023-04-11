Минобороны Украины утвердило состав Общественного антикоррупционного совета

В Совет вошли 15 представителей общественных организаций.
В понедельник, 10 апреля, Министерство обороны Украины утвердило состав Общественного антикоррупционного совета при ведомстве.
Соответствующий документ подписал министр обороны Алексей Резников, передает пресс-служба Минобороны.
"Подписание приказа состоялось на основании решения, принятого Комиссией по обеспечению проведения конкурса по формированию Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины на заседании 31 марта 2023 года, и согласно процедуре, разработанной общественной инициативной рабочей группой и зафиксированной в п. 18 Положения о Общественный антикоррупционный совет при Минобороны", — говорится в сообщении.
Соответствующая Комиссия на своем заседании решила считать избранными в состав совета кандидатов, набравших наибольшее количество голосов по результатам голосования. Итак, членами Совета стали:
- Геращенко Александр Владимирович — ОО "Центр противодействия рейдерству и коррупции";
- Григорян Артак Владиевич – ОО “Всеукраинское объединение “Автомайдан”;
- Грушовец Евгений Анатольевич — ВОО "Ассоциация юристов Украины";
- Кальницкий Виталий Владимирович — ОО "Антикоррупционный топор";
- Кривошея Геннадий Григорьевич — ОО "Вместе против коррупции";
- Масюк Виталий Владимирович — ОО "Новая честная Украина";
- Николаенко Татьяна Владимировна — ОО "Сорититас";
- Оджиковский Виталий Олегович — ВОО "Ассоциация юристов Украины";
- Остапенко Дмитрий Николаевич — ВОО "Ассоциация юристов Украины";
- Пионтковский Константин Анатольевич – ОО Всеукраинское объединение Автомайдан;
- Прудковских Виктор Вячеславович — ОО "Антикоррупционный топор";
- Свирко Олег Станиславович — ОО "Сорититас";
- Трегуб Елена Николаевна — ОО "Независимая антикоррупционная комиссия";
- Шуба Анастасия Вадимовна — ОО "Антикоррупционный топор";
- Яровая Богдана Эдуардовна — ОО "Соротитас".
Учредительное заседание Общественного антикоррупционного совета состоится после согласования даты.
Напомним, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла решение о конфискации активов российского депутата Леонида Бабашова на основании закона Украины "О санкциях".
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