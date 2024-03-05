Минобороны Украины впервые приобретет дроны через систему Prozorro почти на 3 миллиарда гривен

Срок поставки дронов – до 31 мая 2024 года.

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Ожидаемая стоимость составляет около 3 миллиардов гривен без НДС.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Срок поставки дронов – до 31 мая 2024 года.

"Дроны играют критическую роль в современных военных операциях, обеспечивая надежное осуществление разведывательных, навигационных и атакующих функций. С помощью этих технологий Вооруженные силы Украины смогут эффективнее избивать врага и быстрее освободить оккупированные территории", — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименко.

По информации оборонного ведомства, закупка будет производиться путем применения рамочного соглашения. Она позволит конкурентно закупать необходимые товарные позиции, не раскрывая для общего доступа "чувствительную информацию". Ожидаемая стоимость рассчитана путем вывода средней цены на основе полученных коммерческих предложений.

Подходящие объявления опубликованы в Prozorro 4 марта:

БпАК типа DJI Mavic 3E – 15000 единиц. Ожидаемая стоимость – 2000550000 грн (без НДС).

БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal – 5000 единиц. Ожидаемая стоимость – 989 081 667 грн (без НДС).

"Эти тендеры подтверждают нашу приверженность прозрачности и эффективности в области оборонных закупок. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить получение лучших решений для нашей страны и наших военных", — отметила директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

Напомним, ранее Шмигаль ответил, сколько дронов готова производить Украина.

Читайте ведущие новости сегодня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.