Минобороны Украины заключило первый контракт с оборонным предприятием Швеции

Согласованный в Стокгольме план действий, кроме запланированных контрактов, предусматривает возможность подключиться к текущим шведским закупкам уже сейчас.

"Агентство оборонных закупок" заключило первый прямой контракт со шведским производителем. Это позволит улучшить обеспечение Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Это произошло во время визита в Украину министра обороны Швеции Пола Йонсона.

"Сотрудничество с иностранными партнерами — это приоритет Минобороны, который позволит улучшить обеспечение Вооруженных Сил Украины и укрепить боеспособность", — отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Контракт стал возможным благодаря поддержке "Администрации оборонных материалов Швеции, FMV" в рамках соглашения о сотрудничестве между FMV и Министерством обороны Украины, которое было подписано на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Что это даст Украине

Директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова заявила, что путь в тысячу миль начинается с первого шага и на этом пути еще много проектов, которые Украина должна реализовать в партнерстве с коллегами из FMV для обеспечения неотложных потребностей Вооруженных Сил Украины.

"Но этот первый шаг ответственный и важный", — отметила она.

Сотрудничество со шведской администрацией оборонных материалов позволяет ускорить развитие собственного агентства и осуществлять дальнейшие закупки, опираясь на лучший европейский опыт прозрачности процесса приобретения необходимых изделий за счет использования и реализации лучших европейских моделей.

Что говорят в Швеции

Согласованный сторонами в начале февраля в Стокгольме план действий, кроме запланированных контрактов, предусматривает возможность подключиться к текущим шведским закупкам уже сейчас.

Генеральный директор FMV Горан Мортенссон, со своей стороны, подчеркнул, что опыт нашего сотрудничества по этому первому контракту позволит проложить путь для многих последующих контрактов в ближайшее время и укрепить Вооруженные силы Украины.

Напомним, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, прибывшим с визитом в нашу страну в день второй годовщины начала полномасштабного вторжения России, обсудил предстоящие двусторонние переговоры по подписанию соглашения о гарантиях безопасности.