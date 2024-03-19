Минобороны упростило процедуру получения офицерского звания для мобилизованных медиков в Украине

Минобороны вводит новую форму обучения и процедуру получения офицерского звания для мобилизованных медиков.

Об этом ведомство сообщает в соцсетях.

Теперь получить звание младшего лейтенанта и вернуться служить на более соответствующую должность можно только за 40 дней, которые включают: курсы онлайн и 18 дней практических занятий в стенах Военно-медицинской Академии ВСУ – рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Следующий курс обучения стартует 8 апреля.

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Напомним, что рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации тормозят сами нардепы. На заседание комитета безопасности приходят не более половины избранников, тогда как правки рассматривают только тогда, когда присутствует их автор.

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