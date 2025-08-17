Минобороны упростило закупки техники для боевых бригад: что изменилось

Минобороны

Министерство обороны Украины планирует закупку пикапов, квадроциклов и другой специализированной техники для боевых бригад за счет прямого финансирования.

Об этом сообщил представитель ведомства Орест Дрималовский в YouTube.

«Боевым бригадам увеличено финансирование и упрощена процедура закупки употребленных пикапов, а награждение воинов за боевые заслуги максимально ускорено на рассмотрение от 8 до 16 дней. Это главные события недели от Министерства обороны Украины. Поздравляю вас! Минобороны запускает закупки пикапов, квадроциклов и другой техники за средства прямого финансирования боевым бригадам», — сказал Дрималовский.

Он уточнил, что теперь воинские части, которые выполняют боевые задачи на фронте, смогут закупать подержанные пикапы, квадроциклы и мотоциклы по упрощенной процедуре. «Цена будет определяться на основании экспертного заключения или отчета об оценке имущества, устанавливающего ориентировочную рыночную стоимость. Закупки будут осуществляться при наличии штатно-табельной потребности», — отметил спикер.

По его словам, боевые бригады ВСУ будут получать 7 млн грн на каждый батальон, участвующий в боевых действиях. Объем финансирования будет расти в зависимости от количества таких батальонов, что позволит приобретать дополнительные дроны, транспорт и другое необходимое оборудование.

Дрималовский сообщил также о результатах работы системы DotChain Defense: «Первая тысяча FPV-дронов уже доставлена военным в Донецкую, Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области. За первые две недели работы маркетплейса 12 бригад сформировали 43 заказа на почти 7 тысяч дронов. Общая стоимость — более 245 миллионов гривен».

Министерство обороны продолжает работать над сокращением времени между заказом и доставкой техники. «Один из лучших результатов на сегодня — доставка за шесть дней. Продолжается работа над масштабированием этой системы», — добавил Дрималовский.

Напомним, ранее мы писали о том, чтоМинистерство обороны Украины ввело новый алгоритмподачи и рассмотрения материалов, что позволило сократить время оформления документов для награждения военных.