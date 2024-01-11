Минобороны утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих: фото

Женский бронежилет укомплектован демпферными подушками, которые помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины.

Минобороны утвердило второй образец бронежилета для военнослужащих. Его разработали в компании "Темп – 3000".

Об этом сообщает Министерство обороны Украины 11 января.

"Если в первом сертифицированном образце от "Украинской брони" бронеплита имела изогнутую наружу форму, то в компании "Темп — 3000" женский бронежилет укомплектовали демпферными подушками. Они помогут подогнать бронежилет под анатомические особенности каждой женщины", – говорится в сообщении.

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Кроме того, для защиты паха производитель разработал дополнительную сумочку с мягким баллистическим пакетом.

Женский бронежилет имеет такие же баллистические характеристики, как и мужской.

Испытания длились три месяца и проходили в два этапа. Первый – на удобство ношения военнослужащими. Второй – лабораторные испытания (баллистические, не баллистические, тестирование материалов и фурнитуры).

Всего в комплекте – три подушечки разных размеров

Вес бронежилета – от 10,5 килограмма и больше, в зависимости от комплектации.

"В ВСУ служит более 40 тысяч женщин. Наша цель — обеспечить наших защитниц бронежилетами, в первую очередь речь идет о военнослужащих на передовой. Мы уже пообщались с производителями. Всего "Украинская броня" при условии заблаговременного заказа может изготовить до 10 000 комплектов за 60-90 дней, а компания "Темп 3000" — 5000 комплектов за месяц", — рассказал заместитель министра обороны Виталий Половенко.

Вес бронежилета – от 10,5 килограмма и более, в зависимости от комплектации

Оба образца доступны для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребности в приобретении этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни закупки.

Непосредственно закупкой женских бронежилетов будет заниматься Государственный оператор тыла.

Напомним, в конце декабря в Украине появился первый сертифицированный бронежилет для женщин-военных. Он имеет изогнутую бронеплиту, зауженные плечи и расширенный низ.

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