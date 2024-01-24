Минобороны внесло в Раду доработанный проект о мобилизации: что изменилось — СМИ

Министерство обороны Украины внесло в Раду доработанный проект закона об изменениях во время мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

По данным источника, доработанный законопроект впоследствии будет рассматривать Верховная Рада, впрочем, дать пока нет.

По состоянию на 16.16 на сайте парламента текста с обновленными изменениями на сайте нет.

Напомним, предварительный проект об изменениях в мобилизации вызвал общественный резонанс, из-за чего он был отправлен на доработку.

Текст обновленного проекта о мобилизации

Текст обновленного проекта о мобилизации

Текст обновленного проекта о мобилизации

Текст обновленного проекта о мобилизации

Текст обновленного проекта о мобилизации

Текст обновленного проекта о мобилизации

Текст обновленного проекта о мобилизации

Текст обновленного проекта о мобилизации

Текст обновленного проекта о мобилизации

Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Рада рассмотрит обновленный законопроект о мобилизации на заседании 6 февраля. Перед этими выходными, 20-21 января, Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке рассмотрит предложения и замечания к законопроекту.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber