Минобороны ввело новые условия "Контракта 18-24": что изменилось
Минобороны обновило «Контракт 18-24» и ввело специальные условия для операторов БПС.
Министерство обороны Украины объявило об обновлении экспериментального проекта «Контракт 18-24», которое вводит специальные условия для операторов беспилотных систем (БПС). Также расширены категории военных, которые могут получить единовременную денежную помощь в размере 1 млн гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Telegram.
Что нового в «Контракте 18-24» для операторов БПС
Основной новацией стало введение отдельного контракта для операторов беспилотных систем. Его основные условия:
Срок контракта составляет 2 года.
Обязательное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.
Служба на должностях рядового состава в Вооруженных Силах Украины (ВСУ), Национальной гвардии (НГУ) и Государственной пограничной службе (ГПСУ).
Срок подготовки увеличен до 4 месяцев, что позволит лучше подготовить специалистов к выполнению задач.
Кроме того, участники проекта получают ряд социальных гарантий:
Право на ипотеку под 0% годовых.
Бесплатное образование.
Полный социальный пакет.
Отсрочку от призыва на 1 год после завершения контракта.
Возможность свободного выезда за границу после службы.
Расширение выплат для молодых военных
Кроме новых условий для операторов БПС, изменения коснулись и денежной помощи. Отныне единовременную выплату в 1 млн гривен могут получить военные, которые.:
С 24 февраля 2022 года присоединились к войску в возрасте до 25 лет.
Служили на должностях рядового, сержантского или старшинского состава.
По состоянию на 13 февраля 2025 года имели не менее 6 месяцев участия в боевых действиях.
В эту категорию входят:
Срочники, которые после начала широкомасштабной агрессии заключили контракт.
Военнослужащие, которые прошли аттестацию до присвоения офицерского звания.
Напомним, ранее мы писали о том, что Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны по расширению экспериментального проекта «Контракт 18-24»