Минобороны ввело новые условия "Контракта 18-24": что изменилось

Минобороны обновило «Контракт 18-24» и ввело специальные условия для операторов БПС.

Министерство обороны Украины объявило об обновлении экспериментального проекта «Контракт 18-24», которое вводит специальные условия для операторов беспилотных систем (БПС). Также расширены категории военных, которые могут получить единовременную денежную помощь в размере 1 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Telegram.

Что нового в «Контракте 18-24» для операторов БПС

Основной новацией стало введение отдельного контракта для операторов беспилотных систем. Его основные условия:

  • Срок контракта составляет 2 года.

  • Обязательное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.

  • Служба на должностях рядового состава в Вооруженных Силах Украины (ВСУ), Национальной гвардии (НГУ) и Государственной пограничной службе (ГПСУ).

  • Срок подготовки увеличен до 4 месяцев, что позволит лучше подготовить специалистов к выполнению задач.

Кроме того, участники проекта получают ряд социальных гарантий:

  • Право на ипотеку под 0% годовых.

  • Бесплатное образование.

  • Полный социальный пакет.

  • Отсрочку от призыва на 1 год после завершения контракта.

  • Возможность свободного выезда за границу после службы.

Расширение выплат для молодых военных

Кроме новых условий для операторов БПС, изменения коснулись и денежной помощи. Отныне единовременную выплату в 1 млн гривен могут получить военные, которые.:

  • С 24 февраля 2022 года присоединились к войску в возрасте до 25 лет.

  • Служили на должностях рядового, сержантского или старшинского состава.

  • По состоянию на 13 февраля 2025 года имели не менее 6 месяцев участия в боевых действиях.

В эту категорию входят:

  • Срочники, которые после начала широкомасштабной агрессии заключили контракт.

  • Военнослужащие, которые прошли аттестацию до присвоения офицерского звания.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны по расширению экспериментального проекта «Контракт 18-24»

