Минобороны заказало 7 тысяч обложек за 20 млн грн: детали тендера

Министерство обороны Украины заказало 7 тысяч обложек за 20 млн 376 тысяч 954 грн.

Об этом свидетельствуют данные тендера, опубликованном на ProZorro.

Отмечается, что это обложки "личного дела лиц младшего и старшего офицерского состава, а также лиц рядового, сержантского и старшинского состава".

Участников в тендере было двое — КП "ЖККХВ "Полесье" ЖОР" и ЧАО Киевская полиграфическая фабрика "ЗОРЯ", которая и стала победителем.

Таким образом, одна обложка могла стоить около 2,9 тысяч гривен. 31 октября был конечным сроком подачи предложений на тендер.

Фото: ProZorro

Напомним, в начале августа украинский журналист Юрий Николов опубликовал в издании ZN.UA расследование о том, что цена военных курток, закупленных Минобороны 2022 года, выросла в три раза во время доставки в Украину.

По его информации, по дороге из Турции в Украину куртки "превратились" из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные". Соответственно, они уже стоили не 29, а 86 долларов. за штуку.

В свою очередь тогдашний министр обороны Резников заявил, что эти упреки не соответствуют действительности и назвал журналиста "манипулятором".

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