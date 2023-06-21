Минобороны заключило первые договоры на поставку продуктов питания для армии по новой процедуре

Министерство обороны Украины по результатам проведенных через систему Prozorro торгов на 21 июня заключило первые три договора с компаниями-победителями на поставку продуктов питания для Вооруженных Сил Украины в соответствии с Каталогом.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В сообщении указывается, что всего уже определено 19 победителей из 22. Еще по 16 победителям конкурса осуществляется подготовка договоров для их подписания, внесение победителями конкурса депозитов на счет министерства, как того требует тендерная документация.

Еще по трем процедурам из общих 22 были отклонены все участники в связи с несоответствием их ценовым предложениям условия объявления. По ним объявлены повторные торги – эта информация отражена в системе Prozorro.

Также идет ряд судебных процессов, на которых рассматриваются иски отдельных участников торгов. Содержание исковых заявлений разное, но в основном их суть состоит в претензиях к работе Коллегиального органа Министерства обороны Украины по вопросам оборонных закупок.

При этом с целью максимального общественного контроля за процессом закупок и соблюдения принципов транспарентности Министерство обороны ввело в состав Коллегиального органа по вопросам оборонных закупок представителя Общественного Антикоррупционного Совета при Минобороны.

"Отметим, все процессы происходят максимально открыто. Мы активно сотрудничаем с общественностью, за что благодарен, в частности, Антикоррупционному Совету, и, несмотря на все эти трудности, закупки продолжаются, договоры подписываются, все происходит с соблюдением всех процедур и сроков, определенных законом "О публичных" закупки". Никаких затягиваний нет. Войско есть и будет полностью обеспечено – это наша ключевая задача", — прокомментировал заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны обнародовало данные о закупке в мае 2022 года кевларовых шлемов PASGT по $468 за единицу. В другом майском контракте 2022 года Минобороны эти же шлемы стоили $132.

Кроме того, мы ранее информировали, что Служба безопасности Украины разоблачила еще две масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на питание украинских военных. Сумма ущерба, нанесенного Министерству обороны, составляет более 120 миллионов гривен.

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