Минобороны закупает продовольствие для военных в 2-3 раза дороже — СМИ

Расследователи сравнили цены на продукты в сделке с актуальными ценами в магазинах.

Чиновники Министерства обороны Украины закупают пищевые продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продовольствия.

Издание имеет копию соглашения стоимостью 13,16 млрд грн, которое было заключено 23 декабря 2022 года украинским оборонным ведомством на услуги организации питания 2023 военных частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Для сравнения издание выбрало сеть магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее необходимые продукты оказались завышенными в 2-3 раза. В частности, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, в то время как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку. Картофель заказали по 22 грн за килограмм, а розничная цена в магазине составляет 8–9 грн. Куриное бедро заказали по 120 грн за килограмм, а в магазине – 80 грн.

Издание отмечает, что цены закупок сравнивают с розничными ценами, в которые уже заложена и прибыль производителя, и наценку магазина, они априори выше оптовых.

"Да, бдительный читатель заметит, что в договоре речь не только о закупке, но и о предоставлении услуг питания. Может, потому и дороже? Нет, если вы окунетесь в документ, то увидите, что услуги там действительно есть как отдельная статья расходов в 30 млн грн, то есть 0,2% общей суммы контракта, даже не 2% и точно не два раза", – говорится в тексте статьи.

Нынешний контракт в размере 13 млрд грн Минобороны заключило с ООО "Актив компани". Эта фирма имеет уставный капитал в тысячу гривен. В 2021 году налоговая служба аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и непредставления деклараций.

В 2019 году ООО "Актив компани" фигурировало в уголовном производстве Нацполиции №12019100100003229. Фирма для участия в тендере на поставку говядины для учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы предоставила поддельный акт, не соответствующий действительности, пишет издание.

По данным издания, за месяц до заключения этого контракта с Минобороны учредителем и директором "Актив компани" стал Валерий Николаевич Мелеш из Белой Церкви (Киевская область). Ранее он являлся директором Государственного предприятия Министерства обороны "Белоцерковский военный торг".

"Первым учредителем "Актив компани" в 2016 году была Татьяна Григорьевна Шеремет. Ранее она была директором дочернего предприятия "Одесский воинторг" госпредприятия Минобороны "Управление торговли Южного оперативного командования". То есть "Актив компани", скорее всего, является "прокладкой", созданной снабжение продовольствием для военных", – отмечается в материале.

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