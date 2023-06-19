Минобороны закупало кевларовые шлемы по завышенным ценам – расследование

За закупки отвечали уже уволенные чиновники, находящиеся сейчас в СИЗО и имеющие подозрения от СБУ за закупки бронежилетов.

Министерство обороны обнародовало данные о закупке в мае 2022 года кевларовых шлемов PASGT по $468 за единицу. В другом майском контракте 2022 года Минобороны эти же шлемы стоили $132.

Об этом говорится в расследовании "Наші Гроші".

Как сообщили журналисты, гражданские учреждения также покупают эти шлемы, но значительно дешевле. К примеру, Тростянецкий городской совет Сумской области купил их по 9900 гривен, то есть около $270. А исполком Лубенского городского совета Полтавской области купил по 9000 гривен, или $250.

Минобороны закупало кевларовые шлемы с четырехкратной разницей в цене. Фото: Наши Деньги.

"Закон о прозрачности неоружейных закупок предусматривает, что название поставщика закрывается от обнародования. Чтобы это не создавало риски того, что оккупанты либо нанесут удар по мощностям поставщика, либо будут препятствовать ему за рубежом. Поэтому неизвестно кто продал Минобороны шлемы по таким дико разным ценам", – пишут журналисты.

Но известно, что за эти закупки отвечали экс-заместитель Министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-руководитель департамента закупок МО Богдан Хмельницкий. Они уже уволены и находятся в СИЗО и имеют подозрения от СБУ за закупки бронежилетов в марте прошлого года по завышенной в четыре раза цене. Именно они до начала 2023 года являлись главными исполнителями в сфере вооруженных закупок министерства.

По данным следователей, Шаповалов и Хмельницкий в марте 2022 года осуществили закупку у иностранной фирмы почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 130 млн грн. При этом более 100 млн грн из этой суммы были присвоены участниками сделки. Товароведческая экспертиза, инициированная СБУ, установила, что реальная рыночная стоимость этих средств защиты составляет всего 25 млн грн. То есть Минобороны купило бронежилеты по 44 тысяч гривен, а по данным СБУ они стоили менее 9 тысяч гривен. К тому же они не соответствовали заявленному классу защиты IV.

Напомним, СБУ 3 февраля сообщила, что работники спецслужбы разоблачили еще две масштабные схемы хищения госсредств, выделенных на питание для бойцов ВСУ. Сумма нанесенного Минобороны ущерба составляет более 120 млн грн.

Днем ранее ДБР задержало преступную группу из 5 человек, присваивавших средства, выделенные на питание военнослужащих ВСУ. В частности, они снабжали Минобороны яйца по завышенным ценам.

Кроме того, 2 февраля суд арестовал экс-директора Департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого, подозреваемого в коррупции по делу о закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Читайте также: