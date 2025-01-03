Минобороны запускает цифровой рейтинг эффективности командиров: как это будет работать

Отчеты будут синхронизированы между приложением "Армия+" и боевой системой DELTA, что обеспечит объективность и прозрачность данных.

Теперь боевые командиры будут представлять отчеты о поражении врага в приложении "Армия+" без бумажной бюрократии.

Как это будет работать, рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко на своей странице в X.

"Отчет будет подаваться очень просто, за несколько минут. А главное — без бумаг. К нему можно прикрепить подтверждение из боевой системы DELTA. Затем все данные попадут в Генеральный Штаб. Все будет защищено, зашифровано и безопасно. Так мы создадим большой единый дашборд уничтожения врага. Который поможет анализировать результативность подразделений и армии в целом", – пояснила чиновник.

По ее словам, цифровые отчеты помогут оценивать не только эффективность военных, но и технику и боеприпасы.

"Мы сможем лучше понимать, какое оружие и куда необходимо производить и поставлять в первую очередь. Это революция и толчок к большим изменениям в армии, когда решения будут приниматься по принципу data-driven, а не с головы. Начинаем эру дашбордов, в которой не место бумагам и медленным процессам", – подчеркнула Черногоренко.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что введение проекта "Отчет о поражениях" является важным шагом для повышения эффективности Сил обороны Украины.

"Сегодня мы сделали важный шаг, который позволит цифровизировать и упорядочить отчетность о результатах боевых действий в наших войсках", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам министра, на первом этапе возможность подавать Генштабу ежедневные отчеты о поражении врага через приложение "Армия+" получат подразделения ВСУ и Нацгвардии.

"В рамках пилотного проекта представление отчетов о поражении станет возможным в отдельных подразделениях. В случае успешного результата – планируем распространить проект на все части Сил обороны", – добавил Рустем Умеров.

Напомним, Минобороны обещает, что менее чем через два месяца заработает механизм автоматической передачи данных из медицинских учреждений для определения пригодности к военной службе, или так называемая цифровая ВЛК. После этого направление на ВЛК можно будет получить через приложение "Резерв+" в электронном виде.

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