Минобороны запустило электронное направление на ВВК: как это работает

Первый этап реформы должен был быть реализован до 28 февраля 2025 года, однако министерству удалось выполнить задачу раньше.

В Украине стартовал первый этап реформы работы военно-врачебной комиссии ( ВВК ). Теперь через приложение "Резерв+" можно получить электронное направление на ВВК.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, первый этап реформы включает в себя два ключевых момента: создание электронного направления и цифровое оформление постановления о пригодности или непригодности к службе.

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"Мы ускорились максимально, работали 24 на 7, и сегодня мы запускаем электронное направление на Военно-врачебную комиссию", — отметила чиновник.

Теперь для получения направления не нужно посещать ТЦК и СП. Достаточно зайти в “Резерв+”, обновить приложение и создать документ с QR-кодом, который подтянется автоматически.

Черногоренко также добавила, что с 28 февраля начнётся второй этап реформы. Военнообязанные смогут получать цифровую справку о пригодности или непригодности к службе, что сэкономит время и уменьшит количество визитов в ТЦК.

Несмотря на цифровые изменения, остается возможность прохождения всех процедур в офлайн-режиме для нуждающихся.

Напомним, ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск.

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